Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

28.07.2022 17:09

Fenerbahçe, Luan Peres'i renklerine bağlamak için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sol bek ve stoper pozisyonunda top koşturan Brezilya futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi planlanıyor.

Kim Min-Jae'nin ayrılığının ardından Fenerbahçe savunma hattına transfer yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique'den sonra Marsilya'dan Luan Peres'i de kadrosuna kattı.

LUAN PERES, İSTANBUL'A GELİYOR

Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Olympique Marseille ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı. 28 yaşındaki futbolcunun, 22.30 sularında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'den tezahürat açıklaması Fenerbahçe'den tezahürat açıklaması İSTANBUL-UKRAYNALILARDAN FENERBAHÇE'YE ÇAĞRI: O TARAFTARLARI STADA ALMAYIN İSTANBUL-UKRAYNALILARDAN FENERBAHÇE'YE ÇAĞRI: O TARAFTARLARI STADA ALMAYIN

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi - Son Dakika


Son Dakika
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 17:36:20. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement