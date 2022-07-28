Kim Min-Jae'nin ayrılığının ardından Fenerbahçe savunma hattına transfer yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique'den sonra Marsilya'dan Luan Peres'i de kadrosuna kattı.
Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Olympique Marseille ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı. 28 yaşındaki futbolcunun, 22.30 sularında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi - Son Dakika