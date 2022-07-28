Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

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Kim Min-Jae'nin ayrılığının ardından Fenerbahçe savunma hattına transfer yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique'den sonra Marsilya'dan Luan Peres'i de kadrosuna kattı.

LUAN PERES, İSTANBUL'A GELİYOR

Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Olympique Marseille ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı. 28 yaşındaki futbolcunun, 22.30 sularında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.