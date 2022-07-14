Alt yaş kategorilerinde Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın formasını giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı ile 28 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Son Dakika | Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Okan Kurtulan, Adana Demirspor'a transfer oldu - Son Dakika

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