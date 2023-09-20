Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı

Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı
Son Güncelleme: 20.09.2023 21:53

Son dakika: Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Galatasaray, sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile kozlarını paylaştı. Tempo seviyesi yüksek maç 2-2 bitti.

KEREM DİREĞE TAKILDI

Maça seyircisi önünde çok etkili başlayan ve konuk ekibe nefes aldırmayan Galatasaray, 23. dakikada yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda direğe takıldı.

Son Dakika: Fırsat teptik! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı

ELYOUNOUSSI PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin 34. dakikasında Muslera'nın uzaklaştırdığı top yarı sahamızda Diogo'da kaldı. Sol kanada açılan top içeri çevrildi. Mohamed Elyounoussi önünde kalan topu sert bir şutla kaleye gönderdi. Durum 1-0.

Son Dakika: Fırsat teptik! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı

DIOGO FARKI 2'YE ÇIKARDI

İkinci yarıda oyuna ortak olmak isteyen temsilcimiz, 58. dakikada bi anlık hata sonucu kalesinde 2. golü gördü. Soldan sürpriz koşu yapan Meling savunma arkasına sarktı. Muslera'nın ileride kaldığını gören Meling içerideki Diogo'ya aktardı. Diogo'nun yerden sert şutunda top ağlara gitti. Durum 2-0.

Son Dakika: Fırsat teptik! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı

LELERT KIZARDI

73'Kopenhag'da Jelert ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Angelino'ya yaptığı sert hareket sonrası Jelert, oyunun durmasının ardından ikinci sarıdan kırmızı kartı gördü.

BOEY SAHNEDE

86'da Tete'nin sağ kanattan içeri süzülen Boey'e indirdiği topu Fransız oyuncu bekletmeden sert bir şutla kaleye gönderdi ve top ağlarla buluştu. Durum 2-1.

Son Dakika: Fırsat teptik! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı

TETE'DEN ŞAHANE GOL

88'de sol kanattan Zaha içeri çevirdi. Sağ çaprazda Tete bekletmeden gelişine şutunu çekti ve kaleci Grabara'nın yanından top ağlarla buluştu. Durum 2-2 oldu.

Son Dakika: Fırsat teptik! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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