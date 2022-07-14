Son dakika... Flamengo, Şilili futbolcu Arturo Vidal'i transfer etti

Brezilya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Flamengo, orta saha oyuncusu Arturo Vidal'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan temsilcisi Inter ile sözleşmesini karşılıklı fesheden 35 yaşındaki Şilili futbolcunun transfer edildiği kaydedildi.

Flamengo'da 32 numaralı formayı giyecek Vidal'in Aralık 2023'e kadar sözleşme imzaladığı ve yıllık 3,6 milyon avro alacağı basına yansıdı.

Son 15 yılda Almanya'da Bayer Leverkusen ve Bayern Münih, İtalya'da Juventus ve Inter, İspanya'da da Barcelona formalarını giyen Vidal, bu kulüplerle 9 lig şampiyonluğu yaşadı.

Deneyimli futbolcu, Şili Milli Takımı'yla da 2015 ve 2016 yıllarında Kupa Amerika şampiyonluğuna ulaştı.