Son dakika... Flamengo, Şilili futbolcu Arturo Vidal'i transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Flamengo, Şilili futbolcu Arturo Vidal'i transfer etti

14.07.2022 11:41
Son dakika... Flamengo, Şilili futbolcu Arturo Vidal'i transfer etti

Edinilen son dakika haberine göre Brezilya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Flamengo, orta saha oyuncusu Arturo Vidal'i renklerine bağladı.

Brezilya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Flamengo, orta saha oyuncusu Arturo Vidal'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan temsilcisi Inter ile sözleşmesini karşılıklı fesheden 35 yaşındaki Şilili futbolcunun transfer edildiği kaydedildi.

Flamengo'da 32 numaralı formayı giyecek Vidal'in Aralık 2023'e kadar sözleşme imzaladığı ve yıllık 3,6 milyon avro alacağı basına yansıdı.

Son 15 yılda Almanya'da Bayer Leverkusen ve Bayern Münih, İtalya'da Juventus ve Inter, İspanya'da da Barcelona formalarını giyen Vidal, bu kulüplerle 9 lig şampiyonluğu yaşadı.

Deneyimli futbolcu, Şili Milli Takımı'yla da 2015 ve 2016 yıllarında Kupa Amerika şampiyonluğuna ulaştı.

YORUMLAR
500
Beşiktaş'tan ayrılan Teixeira, Vasco da Gama'ya transfer oldu Beşiktaş'tan ayrılan Teixeira, Vasco da Gama'ya transfer oldu RİO DE JANEIRO - Brezilya'da akaryakıt fiyatlarındaki düşüş, halkı memnun etti RİO DE JANEIRO - Brezilya'da akaryakıt fiyatlarındaki düşüş, halkı memnun etti
Kaynak: AA

Arturo Vidal, Flamengo, Brezilya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika... Flamengo, Şilili futbolcu Arturo Vidal'i transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:23 Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:21 Galatasaray'ın gol silahı Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim
11:14 Siyez buğdayı Afyonkarahisar'da vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı! Her ay 100 dane veriyor
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
11:02 Hırsızlar, yakalanınca ev sahibi kadından yalvararak özür diledi
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
10:10 Cristiano Ronaldo'ya astronomik maaş teklifi! Dünya yıldızı Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 12:21:48. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Flamengo, Şilili futbolcu Arturo Vidal'i transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement