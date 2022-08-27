Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Cicaldau, Kalba Union'a kiralandı - Son Dakika
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Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Cicaldau, Kalba Union'a kiralandı

27.08.2022 21:53

Galatasaray, Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi Kalba Union'a 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretlerini BAE temsilcisi ödeyecek.

Galatasaray, geçen sezon 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri'ne uğurladı.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Galatasaray, Cicaldau'nun ayrılığına ilişkin yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicâldau'nun 2022-23 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretleri Kalba Union Football Club Co L.L.C tarafından ödenecektir." ifadelerini kullandı.

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Alexandru Cicaldau, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Cicaldau, Kalba Union'a kiralandı - Son Dakika
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