Galatasaray'da başkanlık süresi 2 yıla indirildi - Son Dakika
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Galatasaray'da başkanlık süresi 2 yıla indirildi

Galatasaray'da başkanlık süresi 2 yıla indirildi

10.06.2023 11:58

Galatasaray'da başkanlık süresi genel kurulda alınan kararla birlikte 3 yıldan 2 yıla indirildi. Sarı-kırmızılı takımda yönetim artık iki senede bir seçime gidecek.

Galatasaray camiası kulüp tüzüğünde yer alan bazı maddelerin değişmesi için toplandı. Sarı-kırmızılı kulüp, başkanlık için tarihi bir karar aldı.

BAŞKANLIK SÜRESİ ARTIK 2 YIL

Galatasaray Genel Kurulu'nda tüzük maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler karara bağlandı. Böylece sarı-kırmızılılarda başkanlık süresi 3 yıldan 2 yıla indirildi.

"İLK ADIM OLARAK GÖRÜYORUM"

Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bu tüzük tadil genel kurulunu şeffaf bir şekilde Galatasaray için en iyisini bulmak adına yaptığımız tartışmaların ilk adımı olarak görüyorum. Desteğinizle, Galatasaray'ı daha iyi günlere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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