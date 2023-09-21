Son Dakika: Galatasaray, Gökdeniz Gürpüz transferini KAP'a bildirdi. - Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, Gökdeniz Gürpüz transferini KAP'a bildirdi.

Son Güncelleme: 21.09.2023 20:58

Son dakika: Galatasaray, Borussia Dortmund'dan Gökdeniz Gürpüz'ü kadrosuna kattığını açıkladı. 3 yıllık sözleşme imzalayan 17 yaşındaki futbolcunun eski kulübüne 220.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecek.

Süper Lig devi Galatasaray, Alman devi Borussia Dortmund'dan 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Sarı-kırmızılı takım, genç futbolcu için Dortmund'a 220 bin euro bonservis ücreti ödeyecek. Galatasaray ayrıca 17 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"25.02.2026 doğum tarihli profesyonel futbolcu Gökdeniz Gürpüz'ün transferi konusunda Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 220.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuyla ise 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son Dakika: Galatasaray, Gökdeniz Gürpüz transferini KAP'a bildirdi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray, Gökdeniz Gürpüz transferini KAP'a bildirdi. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Galatasaray, Gökdeniz Gürpüz transferini KAP'a bildirdi. - Son Dakika
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