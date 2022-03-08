Son dakika! Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Santos'u transfer etti - Son Dakika
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Son dakika! Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Santos'u transfer etti

08.03.2022 17:40
Son dakika! Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Santos'u transfer etti

Son dakika spor haberi... Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı, ABD'li oyuncu Elena Gracinda Santos'u kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı, ABD'li oyuncu Elena Gracinda Santos'u kadrosuna dahil etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılı ekibin, ABD'nin Gotham takımından 1997 doğumlu forvet Elena Gracinda Santos'u kadrosuna kattığı belirtilerek, "Elena Gracinda Santos'a 'hoş geldin' der, Galatasaray forması altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika! Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Santos'u transfer etti - Son Dakika


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