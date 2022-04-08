Son dakika... Galatasaray Kulübü'nde seçim öncesinde dava şoku - Son Dakika
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Son dakika... Galatasaray Kulübü'nde seçim öncesinde dava şoku

08.04.2022 16:41
Son dakika... Galatasaray Kulübü'nde seçim öncesinde dava şoku

Son dakika habere göre Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü seçim arifesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü seçim arifesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Valiliği Dernekler Masası, sarı-kırmızılı kulübe olağan genel kurul iptali, olağan genel kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali, kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali yönünde dava açtığı öğrenildi.

Galatasaray Kulübü'nde 30 nisanda yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde İstanbul Valiliği Dernekler Masası'ndan gelen haber tarafları harekete geçirdi.

İstanbul Valiliği Dernekler Masası;1-Olağan Genel Kurul iptali,2- Olağan Genel Kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali,3- Kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali,maddeleri ile dava açarken, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve hukukçular, bundan sonra yaşanacak gelişmeleri araştırmak üzere çalışmalara başladı.ŞİMDİ NE OLACAK?

İdari açıdan ibra olmayan Burak Elmas ve yönetimi, seçim kararını tüzüğün 28.1'inci maddesinden dolayı yani yönetim kurulu kararıyla aldı. Dolayısıyla mali genel kurullar, Dernekler Masası'nın müdahalesi ile iptal olsa da olağanüstü seçimin yapılmasına engel bir durum teşkil etmiyor. Diğer bir ihtimal ise Dernekler Masası kararı geldikten sonra kulüpte önce mali genel kurul ve tüzük tadili yapılması ve sonra da seçim kararının alınması. Tüzük tadiline gidilirse bunun en az 6 ay süreceği ve seçimin de en erken kasım 2022'de yapılabileceği belirtildi.


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İstanbul Valiliği, Burak Elmas, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika... Galatasaray Kulübü'nde seçim öncesinde dava şoku - Son Dakika


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