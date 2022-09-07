Galatasaray'da transfer bitmiyor! Milot Rashica açıklaması da geldi - Son Dakika
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Galatasaray'da transfer bitmiyor! Milot Rashica açıklaması da geldi

07.09.2022 23:21

Galatasaray, Milot Rashica'nın kiralık transferi konusunda futbolcu ve kulübü Norwich City ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

Icardi, Yusuf Demir ve Mathias Ross'u KAP'a bildiren Galatasaray bir bomba daha patlattı. Sarı-kırmızılılar, gecenin 4. transferini de yaptı.

RASHICA, GALATASARAY'DA

Galatasaray, Milot Rashica için yaptığı KAP bildiriminde, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

KİRALAMA BEDELİ ÖDENMEYECEK

Galatasaray, Championship ekiplerinden Norwich City'nin Kosovalı hücum oyuncusu Milot Rashica'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübüne kiralama bedeli ödemeyecek. Norwich City'nin bonservis bedelini 12 milyon euro olarak belirlediği oyuncunun bu gece saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

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