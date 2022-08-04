Galatasaray resmen duyurdu! Olimpiu Morutan, Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı

Geçen sezon Fatih Terim'in talimatıyla Galatasaray'a transfer edilen Olimpiu Morutan, İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiralandı.

GALATASARAY'A 150 BİN EURO ÖDENECEK

Sarı-kırmızılı kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Morutan'ın geçici transferi konusunda Pisa Sporting Club S.r.l. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Pisa Sporting Club S.r.l., şirketimize 150.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

SATIN ALMA OPSİYONU 5.5 MİLYON EURO

Pisa Sporting Club S.r.l. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa Sporting Club S.r.l'nin İtalya Serie A Ligi'ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı 5.500.000 Euro transfer bedeli ile gerçekleşecektir." ifadelerine yer verildi.