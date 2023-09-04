Son Dakika: Galatasaray, Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi

Kadrosuna bu sezon yıldız isimleri katan Süper Lig devi Galatasaray, Tanguy Ndombele transferini KAP'a bildirdi.

İşte sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama;

"Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

UEFA LİSTESİNDE YER ALMASI BEKLENİYOR

Geçen sezonu İtalya şampiyonu Napoli'de tamamlayan Ndombele'nin, kiralık olarak kadroya katılması ve Galatasaray'ın UEFA listesinde yer alması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...