Son Dakika: Galatasaray, Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi

Kadrosuna bu sezon yıldız isimleri katan Süper Lig devi Galatasaray, Tanguy Ndombele transferini KAP'a bildirdi.
İşte sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama;
"Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Geçen sezonu İtalya şampiyonu Napoli'de tamamlayan Ndombele'nin, kiralık olarak kadroya katılması ve Galatasaray'ın UEFA listesinde yer alması bekleniyor.
Ayrıntılar geliyor...
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