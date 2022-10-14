Son dakika haber! 2022 ISSF Havalı Ateşli Silahlar Dünya Atıcılık Şampiyonası, Mısır'da sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haber! 2022 ISSF Havalı Ateşli Silahlar Dünya Atıcılık Şampiyonası, Mısır'da sürüyor

14.10.2022 13:28
Son dakika haber! 2022 ISSF Havalı Ateşli Silahlar Dünya Atıcılık Şampiyonası, Mısır'da sürüyor

Son dakika haberi: 2022 ISSF Havalı Ateşli Silahlar Dünya Atıcılık Şampiyonası'nın ikinci gününde 3 milli sporcu atış yaptı.

2022 ISSF Havalı Ateşli Silahlar Dünya Atıcılık Şampiyonası'nın ikinci gününde 3 milli sporcu atış yaptı.

Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de 25 Ekim Salı gününe kadar devam edecek şampiyonada erkekler 10 metre havalı tüfek kategorisinde milli sporcu Mert Nalbant 626.4 puanla 33'üncü, Ömer Akgün 622.5 puanla 69'uncu, Ahmet Bayrak ise 619.9 puanla 83'üncü oldu.

Organizasyon yarın, erkekler 10 metre havalı tabanca, kadınlar 10 metre havalı tabanca ve erkekler 10 metre havalı tüfek takım karşılaşmalarıyla devam edecek.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota veren şampiyonada Türkiye'yi Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Buğra Tavşan, Ömer Akgün, Mert Nalbant ve Ahmet Bayrak temsil ediyor.

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Kaynak: AA

Mısır, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber! 2022 ISSF Havalı Ateşli Silahlar Dünya Atıcılık Şampiyonası, Mısır'da sürüyor - Son Dakika

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