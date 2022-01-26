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Son dakika haber... Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber... Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır çeyrek finale yükseldi

26.01.2022 22:04
Son dakika haber... Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır çeyrek finale yükseldi

Son dakika haber... Kamerun'da düzenlenen 2022 Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Mısır, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten mücadelede Fildişi Sahili'ni seri penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Kamerun'da düzenlenen 2022 Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Mısır, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten mücadelede Fildişi Sahili'ni seri penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu'nda Fildişi Sahili ile Mısır, Douala'daki Japoma Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren karşılaşmada, seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında Fildişi Sahili adına Eric Bailly penaltı atışından yararlanamazken, Nicolas Pepe, Ibrahim Sangare, Maxwel Cornet ve Wilfried Zaha, ağları havalandırmayı başardı. Mısır'da ise Zizo, El Solia, Omar Kamal, Mohamed Abdelmonem ve Mohamed Salah, penaltı atışını gole çevirmeyi başardı. Bu sonucun ardından Mısır, çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu.Fildişi Sahili'nde Adana Demirspor forması giyen Simon Deli 120 dakika sahada kalırken, Demir Grup Sivassporlu Max Gradel, 71'inci dakikada yerini Wilfried Zaha'ya bıraktı. Mısır'da ise Galatasaray formasını terleten Mostafa Mohamed, 90 dakika sahada kalırken uzatma bölümü başlamadan yerini Mohamed Sherif'e bıraktı.MOSTAFA MOHAMED'İN DÖNÜŞÜ GECİKTİMısır'ın Fildişi Sahili'ni eleyip Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükselmesinin ardından Mostafa Mohamed'in dönüşü de uzadı. Mısır'ın Fas ile karşı karşıya geleceği çeyrek final karşılaşması 30 Ocak'ta oynanacağından dolayı golcü oyuncunun Türkiye'ye dönüşü en iyi ihtimalle 5 gün daha ileriye sarkmış oldu. Öte yandan Fildişi Sahili'nin elenmesinden dolayı Simon Deli ve Max Gradel'in takımlarına dönmesi için ortada bir engel kalmadı.


- Gradel
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Fildişi Sahili, Kamerun, Afrika, Mısır, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır çeyrek finale yükseldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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