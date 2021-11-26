Son dakika haber! Antalya'da çocuklar yeniden okul spor faaliyetleriyle buluştu

Antalya'da okul spor faaliyetleri heyecanı yaşanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen okul spor faaliyetleri kapsamındaki basketbol müsabakaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan'ın hava atışıyla Antalya Spor Salonu'nda başladı.

Gürhan, ayrıca merkez ve tüm ilçelerdeki okulların takımlarıyla minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere toplam 52 ayrı kategoride spor müsabakaların gerçekleştirileceğini belirtti.

Kentte okul sporları faaliyetlerinin yoğun ilgi gördüğüne değinen Gürhan, katılımcı sayısı bakımından Antalya'nın ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okul sporlarına yaklaşık 1,5 yıl ara verildiğini, yeni dönem spor faaliyetlerinde aynı başarıyı artırmak için daha fazla çalışacaklarını belirten Gürhan, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin iyi yetişmesi, sporun her alanında iddialı olması ve geleceğin şampiyonları olması için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız daha fazla öğrenciyi spor branşlarıyla buluşturmak ve okul spor faaliyetlerine katılımını sağlamaktır. Okullarımızda bulunan öğrencilerimize her yaşta farklı spor dallarıyla ilgilenebileceği bir atmosfer oluşturup, spor kültürünü kazanmalarını sağlamayı hedefliyoruz."

Öte yandan, 226 sporcunun katıldığı Okullar Arası Yıldız Genç A-B Kız Erkek Kros İl Birinciliği yarışları Konyaaltı ilçesindeki Hayat Park'ta gerçekleştirildi.

Yarışlar sonucunda derece alan sporculara madalyaları törenle dağıtıldı.