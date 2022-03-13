Son dakika haber! Atıcılık - Milli sporcu Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı - Son Dakika

ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda milli sporcu Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen organizasyonda Oğuzhan Tüzün, trap erkekler final etabında 31 puan elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Sıralama müsabakasını Murat İlbilgi 117 puanla 10'uncu, Nedim Tolga Tunçer 113 puanla 37'nci ve Yavuz İlnam 109 puanla 65'inci sırada tamamladı.

Trap kadınlar kategorisinde ise Rümeysa Pelin Kaya 108 puanla 20'nci, Safiye Sarıtürk 100 puanla 37'nci sırada organizasyonu tamamladı.