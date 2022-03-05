Son dakika haber | Atletizm Milli Takımı, Balkan Salon Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Atletizm Milli Takımı, Balkan Salon Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı

05.03.2022 21:39
Son dakika haber | Atletizm Milli Takımı, Balkan Salon Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı

Son dakika haber... 27. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular, 18 madalya kazandı.

27. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular, 18 madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul'daki Ataköy Atletizm Salonu'nda 19 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda milli takım sporcuları, 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya elde ederek ilk sırada yer aldı.

Üç adım atlamada üst üste ikinci kez bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Tuğba Danışmaz, kendisine ait Türkiye rekorunu 14,14 metreye yükseltirken, salonda ilk kez 14 metrenin üzerini atladı. Bu branşta salonda eski Türkiye rekoru, 13,97 metreydi. Üç adım atlamada açık saha rekoru da 14,09 metre ile yine Tuğba Danışmaz'ın elinde bulunuyor. Milli atlet, elde ettiği dereceyle gelecek hafta netleşecek klasmana göre Dünya Salon Şampiyonası'na gitme şansını da yükseltti.

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda üst üste ikinci birinciliğini elde eden bir başka Türk sporcu Kayhan Özer oldu. 23 yaşındaki Kayhan Özer, 6.63'lük derecesiyle dünya salon barajını kovaladığı 60 metrede seçmeyi 6.68, finali ise 6.64'lük derecesiyle rakiplerinin önünde bitirdi.

400 metrede İlyas Çanakçı, 46.58'lik derecesiyle tüm zamanlar Türkiye listesinde üçüncü sıraya yükselirken, bu branştaki Balkan salon unvanını koruyan bir başka atlet oldu.

Aynı yarışta diğer seride yarışan 2003 doğumlu İsmail Nezir ise en iyi derecesini 46.76'ya indirdi ve 20 yaş altı Türkiye salon rekorunu kırdı.

Kadınlar 1500 metrede Şilan Ayyıldız, 4.12.78'lik performansıyla ünlü Arnavut atlet Luiza Gega'yı geride bırakarak birinciliği aldı. Luiza Gega, 3000 metre mücadelesinde ise Emine Hatun Tuna-Mechaal'in hemen önünde ipi göğüsleyerek birinciliği alırken, Emine gümüş madalyada kaldı.

Gülle atmada Pınar Akyol, 17,44 metrelik atışıyla büyüklerde ilk Balkan salon altın madalyasını kazanırken, 1500 metre erkeklerde Mehmet Çelik 3.45.65 ile ipi göğüsledi.

Kadınlar 800 metrede Tuğba Toptaş tüm zamanlar Türkiye listesinde kendisini dördüncülüğe taşıyan performansıyla altın madalyaya ulaşırken, 2.05.51'lik bir derece yaptı.

Şampiyonada madalya alan Türk sporcular şunlar:

Altın madalya:

60 metre erkekler: Kayhan Özer (6.64)

400 metre erkekler: İlyas Çanakçı (46.58)

1500 metre erkekler: Mehmet Çelik (3.45.65)

800 metre kadınlar: Tuğba Toptaş (2.05.51)

1500 metre kadınlar: Şilan Ayyıldız (4.12.78)

Üç adım atlama kadınlar: Tuğba Danışmaz (14,14 metre)

Gülle atma kadınlar: Pınar Akyol (17,44 metre)

Gümüş madalya:

400 metre erkekler: İsmail Nezir (46.76)

800 metre erkekler: Salih Teksöz (1.51.01)

3000 metre kadınlar: Emine Hatun Tuna-Mechaal (9.15.33)

Sırıkla atlama kadınlar: Buse Arıkazan (4,30 metre)

60 metre engelli erkekler: Mikdat Sevler (7.78)

Bronz madalya:

Sırıkla atlama kadınlar: Demet Parlak (4,20 metre)

Gülle atma kadınlar: Aysel Yılmaz (16,06 metre)

Üç adım atlama erkekler: Batuhan Çakır (16,16 metre)

3000 metre erkekler: Murat Emektar (8.00.18)

4×400 metre bayrak kadınlar: Türkiye (3.46.99)

4×400 metre bayrak erkekler: Türkiye (3.10.76)

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2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na doğru 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na doğru

Atletizm, Türkiye, Altın, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Atletizm Milli Takımı, Balkan Salon Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Atletizm Milli Takımı, Balkan Salon Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı - Son Dakika
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