Son dakika haber... Çağdaş Atan: Amacımız her zaman iyi futbol - Son Dakika
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Son dakika haber... Çağdaş Atan: Amacımız her zaman iyi futbol

26.06.2022 20:53
Son dakika haber... Çağdaş Atan: Amacımız her zaman iyi futbol

Son dakika haberler... Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, sezon öncesi ilk idmanını gerçekleştirdi.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, sezon öncesi ilk idmanını gerçekleştirdi. Antrenman öncesi açıklama yapan teknik direktör Çağdaş Atan, "Amacımız her zaman iyi futbol. Ben bu sezon çekişmeli güzel bir iyi bir ligin geçeceğini düşünüyorum" dedi.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor sezonun ilk antrenmanını yaptı. Futbolcular antrenmanda kondisyon çalışması ile yarı saha futbol oynadı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman öncesi sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Çağdaş Atan basın mensuplarına açıklama yaptı. Genç teknik adam Çağdaş Atan, "Yeni sezon bütün takımlara hayırlı olsun. Sakatlıksız ve az hasarlı bir sezon olur. Hepimiz Türk futbolunun gelişimi adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu sezon o gelişimi gördüğümüz oyunlar olur. Amacımız her zaman iyi futbol. Ben bu sezon çekişmeli güzel bir iyi bir ligin geçeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"TRANSFER TAHTASI AÇILMAYACAKMIŞ GİBİ HAREKET EDİYORUZ"Transfer yasağı ile ilgili gelen soru üzerine teknik direktör Atan, "Biz transfer tahtası açılmayacakmış gibi hareket ediyoruz. Takımın büyük bir kısmını koruduk. İki tane de kiralık futbolcu için kuralların netleşmesini bekliyoruz. Kulübümüz bunlarla ilgili görüşmeler yapıyor. Biz bunu bir kriz olarak görmüyoruz. Bu tarz durumlarda bunu fırsata çevirmek gerekiyor. Özellikle de genç oyuncular için. Altyapıdan çıkan ve geçen sezon A Takım'la idmana çıkan 9 kişi şu an kamp kadromuzda. Onlara da az önce, sahada yüzde 100'lerini verip kendilerini ispat edecekleri bir performans göstermelerin bekliyorum. Biz de senede birkaç genç futbolcuyu takımlarımıza kazandırmak istiyoruz. Bu tarz durumlarda onu fırsata çevirmek gerekiyor. Takımda yerlilerle yabancılar arasında iyi bir arkadaşlık var. Onlar da birbirlerini taşıyacaklardır. Güzel bir kamp dönemi geçireceğiz. İyi çalışacağız. Az konuşup çok çalışacağız. İnşallah bu sezon gemiyi sağ sağlim kıyıya yanaştıracağız. Biz kendimize güveniyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Sonuçta elimizde geçen sene Türkiye Kupası finali oynamış bir takım var. Yurt dışında uzakta olanlara 1 gün daha izin verdik. Yarın biraz daha fazla olacağız. Majid Hosseini ve Mario Gavranovic milli takım kampında olduğu için onlara ekstra izin verdik. Tekrardan anlaşmaya çalıştığımız isimler var. En kısa zamanda tam kadro olup Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne gidip 2 etap orada çalışacağız. Tam kadro olduktan sonra hem işleyiş iyi olacak hem de sistemi oturtacağız. İyi bir takım olacağımızı söyleyebilirim" ifadesinde bulundu."CENK GÖNEN VE MUSTAFA PEKTEMEK İLE ANLAŞTIK"

Sözleşmesi biten oyunculardan anlaşılan olup olmadığı hakkında gelen soru üzerine Atan, "Cenk Gönen ve Mustafa Pektemek burada. Onları da yakında kulübümüz açıklar. Ben burada hiçbir futbolcuya önyargıyla yaklaşmıyorum. Tanıyarak ilerleyeceğiz. Bizim oyun sistemimize nasıl reaksiyon gösterdiklerin göreceğiz. Önceliğimiz topa sahip olan, önde yüksek baskı uygulayan, 3'üncü bölgeye mümkün olduğunca fazla futbolcuyu sokabilen Kayserispor oluşturmak istiyoruz. Onun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu oyuna uygun oyuncuları seçmeye çalışacağız. Analizlere göre futbolcular oyun içinde reaksiyona uygun. O yüzden onlardan maksimum verimi alacağımızı düşünüyorum. İnşallah Hepimiz için güzel bir sezon olsun" dedi.

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Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Kaynak: DHA

Çağdaş Atan, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber... Çağdaş Atan: Amacımız her zaman iyi futbol - Son Dakika

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