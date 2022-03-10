Son dakika haber | Chelsea, yaptırımların gevşetilmesi için İngiltere hükümetiyle görüşüyor - Son Dakika
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Son dakika haber | Chelsea, yaptırımların gevşetilmesi için İngiltere hükümetiyle görüşüyor

10.03.2022 17:54
Son dakika haber | Chelsea, yaptırımların gevşetilmesi için İngiltere hükümetiyle görüşüyor

Son dakika haberi: Oyuncu transferi ve bilet satışı da dahil tüm finansal faaliyetleri askıya alınan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bazı kısıtlamaların gevşetilmesi konusunda İngiltere hükümetinden izin aldığını ve görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.

Oyuncu transferi ve bilet satışı da dahil tüm finansal faaliyetleri askıya alınan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bazı kısıtlamaların gevşetilmesi konusunda İngiltere hükümetinden izin aldığını ve görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.

Chelsea'den yapılan açıklamada, kulübün hisselerinin tamamının sahibi Rus iş insanı Roman Abramovich'e uygulanan yaptırımların tamamının kulübe de uygulanmaması ve bazı istisnalara yer verilmesi için İngiltere hükümetinden izin alındığı belirtildi.

Chelsea'nin erkeklerde Norwich City, kadınlarda ise West Ham United ile yapacağı lig maçlarının oynanacağı, lisans kapsamı konusunda hükümetle görüşmelerin devam edeceği ifade edildi.

Lisans konusunda kulübün normal faaliyetlerini sürdürmek istediğinin vurgulandığı açıklamada, yaptırımların ardından Chelsea Vakfının ekonomik yönden en az hasarla çıkması için gereken çalışmaların yürütülmeye devam edeceği kaydedildi.

Konu hakkında ülke basınına açıklamalarda bulunan İngiltere Dijital, Kültür, Spor ve Medya Bakanı Nadine Dorries ise Chelsea'nin lisansı konusunda bazı istisnalar yaşanabileceğini doğrulayarak, "Chelsea'nin satışına izin verilmesi konusunda özel bir lisans verebiliriz. Ama Roman Abramovich'in bu satıştan hiçbir gelir elde etmemesi şartıyla buna izin veririz. Kulüp bilet satacak ve bundan kulübün sahibi Abramovich kar edecekse, buna izin verilmeyecek. Chelsea'nin, İngiltere futbolunun ve taraftarların bu yaptırımlardan zarar görmemesi konularına odaklandık." ifadelerini kullandı.

Chelsea'nin lig maçlarına devam edeceğini, oyunculara ve teknik ekibe maaşlarını ödeyeceğini kaydeden Dorries, Chelsea'nin gelirinin, bu yaptırımlar nedeniyle azalabileceğini de söyledi.

İngiltere basınında, kulüple hükümet arasında yapılan lisans anlaşmasının, 31 Mayıs'a kadar geçerli olacağı vurgulanıyor. Gelecek sezon için transfer planları yapamayacak Chelsea'de, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, Andreas Christensen ve Charly Musonda'nın yanı sıra bu sezon kiralık olarak forma giyen Saul Niguez'in gelecek sezondan itibaren başka kulüple anlaşabileceği vurgulanıyor. Kulübün şartlı onay ile satılması halinde ise bu yaptırımların kalkabileceği de belirtiliyor.

İngiltere hükümetinden bugün yapılan açıklamada, Chelsea'nin sahibi Abramovich'in varlıklarının dondurulduğu, İngiltere'deki bireyler ve işletmelerle işlemlerinin yasaklandığı, seyahat yasağı ve ulaşım yaptırımlarının uygulandığı duyurulmuştu.

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İngiltere, Rus Abramovich'in mal varlığını dondurdu, Chelsea'nin satışı askıya alındı İngiltere, Rus Abramovich'in mal varlığını dondurdu, Chelsea'nin satışı askıya alındı İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramovich'in mal varlığını dondurdu ve sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübünün satışını askıya aldı. İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramovich'in mal varlığını dondurdu ve sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübünün satışını askıya aldı.

Roman Abramovich, England, Chelsea, Lisans, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Chelsea, yaptırımların gevşetilmesi için İngiltere hükümetiyle görüşüyor - Son Dakika


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