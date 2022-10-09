Son dakika haber | Dinamo Kiev'in maçı hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldı - Son Dakika
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Son dakika haber | Dinamo Kiev'in maçı hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldı

09.10.2022 19:48
Son dakika haber | Dinamo Kiev'in maçı hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldı

Bir son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile Ruh Lviv'i arasındaki lig maçı 80. dakikada hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile Ruh Lviv'i arasındaki lig maçı 80. dakikada hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dinamo Kiev takımı, Ukrayna Premier Lig'de Lviv kentinde oynanan Dinamo Kiev ile Ruh Lviv arasındaki maçın 80. dakikada hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle yapılan hava saldırısı uyarısı sonrası iki takım oyuncularının sığınaklara gittiği karşılaşmada, Dinamo Kiev takımı maçı 2-0 önde götürüyordu.

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Kaynak: AA

Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber | Dinamo Kiev'in maçı hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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