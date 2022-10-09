Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var

Kaynak: AA

Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Son dakika haber | Dinamo Kiev'in maçı hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldı - Son Dakika

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