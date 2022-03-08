Son dakika haber... Ebrar Efkan Bilgiç: "Rusya ve Ukrayna kulüplerinden kulüp başına en fazla 2 transfer yapılabilir" - Son Dakika
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Son dakika haber... Ebrar Efkan Bilgiç: "Rusya ve Ukrayna kulüplerinden kulüp başına en fazla 2 transfer yapılabilir"

08.03.2022 11:43
Son dakika haber... Ebrar Efkan Bilgiç: "Rusya ve Ukrayna kulüplerinden kulüp başına en fazla 2 transfer yapılabilir"

Son dakika haberi... Spor Hukukçusu Av. Ebrar Efkan Bilgiç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından FIFA'nın, Oyuncu Statüsü ve Transferi Talimatı'nda yaptığı değişiklikler neticesinde, Rusya ve Ukrayna kulüplerinden kulüp başına en fazla 2 transfer yapılabileceğini belirtti.

Spor Hukukçusu Av. Ebrar Efkan Bilgiç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından FIFA'nın, Oyuncu Statüsü ve Transferi Talimatı'nda yaptığı değişiklikler neticesinde, Rusya ve Ukrayna kulüplerinden kulüp başına en fazla 2 transfer yapılabileceğini belirtti. Bilgiç, başka bir kulüple sözleşme imzalayacak futbolcuların, 7 Nisan tarihinde önce yeni transfer oldukları kulübün ilgili federasyonuna tescilinin yapılması gerektiğini de dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından FIFA Konseyi Bürosu ile UEFA'nın ilgili paydaşlarla da yaptığı görüşmelerden sonra, Oyuncu Statü ve Transferi Talimatı'nda birtakım değişikliklere gitmesiyle alakalı Spor Hukukçusu Av. Ebrar Efkan Bilgiç, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

FIFA'nın, Oyuncu Statüsü ve Transferi Talimatı'na EK-7 şeklinde 'Ukrayna'daki savaştan kaynaklı geçici durumları ele alan kurallar' başlıklı bir düzenleme getirdiğini aktaran Bilgiç, "Bu durumda sözleşmelerini askıya almış olan futbolcu ve antrenörler; 30 Haziran 2022 tarihine kadar 'sözleşme dışı' kalacak ve bu futbolcu, antrenörler herhangi bir hukuki ya da sportif yaptırımla karşılaşmadan başka bir kulüple sözleşme imzalama serbestisine sahip olacaklar" ifadelerini kullandı.

"7 Nisan tarihi büyük önem taşıyor"

Ebrar Efkan Bilgiç, 'Transfer olacak futbolcuların yeni kulüpleri ne zamana kadar futbolcuları federasyonlarına tescil ettirmeli?' sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Ukrayna veya Rusya Futbol Federasyonu'na tescilli yani lisans kaydı olan futbolculara esneklik sağlamak amacıyla, yeni sözleşme imzalayacakları kulübün federasyon kuralları uyarınca transfer ve tescil dönemi kapanmış olsa bile lisans kaydı yaptırılabilecek. Ancak bu istisnada 7 Nisan tarihi büyük önem taşıyor. Başka bir kulüple sözleşme imzalayacak futbolcular, bu tarihten önce yeni transfer oldukları kulübün ilgili federasyonuna tescilinin yapılması gerekiyor."

Avukat Bilgiç, Rusya ve Ukrayna kulüplerinden kulüp başına en fazla 2 transfer yapılabileceğine dair FIFA'nın bir sınır getirdiğini de sözlerine ekledi.

"Küçük futbolcuların korunmasına ilişkin bir paragraf var"

18 yaşından küçük futbolcular için bir düzenleme yapıldığına da dikkat çeken Spor Hukukçusu Av. Ebrar Efkan Bilgiç, "FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın (RSTP) 'Küçüklerin Korunması' başlıklı maddesi olan, 19. maddenin 2. fıkrasının D bendi uyarınca sayılan hususları da yerine getirmiş sayılacaklarını belirtiyor" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

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Transfer, Ukrayna, Nisan, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Ebrar Efkan Bilgiç: 'Rusya ve Ukrayna kulüplerinden kulüp başına en fazla 2 transfer yapılabilir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Ebrar Efkan Bilgiç: "Rusya ve Ukrayna kulüplerinden kulüp başına en fazla 2 transfer yapılabilir" - Son Dakika
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