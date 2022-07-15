SPOR Emre Kocadağ: Hem yerli hem de yabancı transferde defteri kapatmış değiliz

Emre Kocadağ: Hem yerli hem de yabancı transferde defteri kapatmış değiliz

'Heyecan verici bir kadro oldu'

'Yeni transferlerin yetişmesi konusunda eksikler yaşıyorduk, bu sene onu başardık'

'İnşallah şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz hep beraber'

Ali DANAŞ/ BAD HARING (Avusturya), (DHA) - Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, 'Taraflarımızı heyecanlandıran transferler olduğunu düşünüyorum. Heyecan verici bir kadro oldu. Hem yerli hem de yabancı transferde defteri kapatmış değiliz. Çalışmalar devam ediyor. Hoca eksikleri gördükçe talebini bildirecek, biz de bu noktada gereken adımları atacağız' dedi.

Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Mainz 05 ile oynanan hazırlık maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Kocadağ, takımda kendilerini mutlu eden iki tane olumlu konu olduğuna vurgu yaparak, 'Birincisi gerçekten uzun yıllardır üzerine çalışıp, bir şekilde gerçekleştiremediğimiz ilk kampa yeterli sayıda oyuncu, yeni transferlerin yetişmesi konusunda eksikler yaşıyorduk. Bu sene onu başardık diyebiliriz. Yeni transferlerin bu sayede takıma olumlu anlamda etkisi olduğu ve uyum sürecini önceden atlatma şansı doğdu. Bu noktada bu mutluluk verici bizler için. İkincisi de gerçekten çok genç bir kadroyla geldik. Altyapıdan birçok oyuncuyu hocamızın, teknik ekibimizin isteğiyle buraya getirmiştik. Bu oyuncuların da çok güzel bir şekilde uyum sağladığını gördük antrenmanlarda. Gerçekten tecrübeli oyunculardan, ağabeylerinden hiçbir eksiklerinin olmadığını ve uyum sağladıklarına şahit olduk. Zannediyorum birkaç tanesi İspanya kampına devam edecektir. Beşiktaş ve Türk futbolunun geleceği için çok olumlu bir şey bu. Çok uzun yıllardır Özkaynak düzeninden oyuncu çıkarmakta zorlanılan bir düzen var Türkiye'de. Beşiktaş bunu en iyi beceren kulüplerden biri olmasına rağmen uzun dönem bu konuda eksik kaldık. Artık her sene Özkaynaktan belli sayıda oyuncu çıkarma hedefine adım adım ulaşıyoruz. Bu da bizim için en büyük mutluluk' diye konuştu.

'HEYECAN VERİCİ BİR KADRO OLDU'

Transfer süreci hakkında da konuşan Kocadağ, 'Genelde transfer süreçlerinde Beşiktaş'ı çok büyük sorumluluk altına sokmayacak, uzun kontratlardan kaçınarak geldik. Halihazırda devam eden bazı kontratlar üzerimize yüktü. Bu sene de yine maliyet anlamında bizi çok yormayacak, hem de ileride gerçekten para kazandıracak oyuncular üzerinde durduk. Zaten teknik ekip ve sportif direktörümüz; scout ekimiz, onlar teknik anlamda çalışmalarına geçen seneden itibaren başlamışlardı. Bizler de sezon sonu bunları gerçekleştirdik. Aslında birinci tercilerimizi transfer ettik diyebiliriz. Güzel bir transfer dönemi oldu. İstediğimiz oyuncuları kadromuza kattık. Hocamız memnun, teknik ekip memnun. Taraflarımızı heyecanlandıran transferler olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte kamp döneminde uyum sağlayan, gerçekten hocamızın birbiri için savaşması gereken bir takım anlayışı var benim gördüğüm. Yeni transferlerde de bu ışığı görüyoruz. İnşallah umutluyum takım adına. Beşiktaşlı taraftarların da umutlu olduğunu düşünüyorum. Heyecan verici bir kadro oldu. Hocamız eksikleri görecek ve lige hazır olmaya çalışıyoruz. Lige hazır bir Beşiktaş olacak' açıklamasında bulundu.

'HEM YERLİ HEM DE YABANCI TRANSFERDE DEFTERİ KAPATMIŞ DEĞİLİZ'

Transfer defterini kapatmadıklarını belirten Kocadağ, 'Bu konularda çalışmalar devam ediyor. Stoper dışında birkaç oyuncu daha var. Hem yerli hem de yabancı transferde defteri kapatmış değiliz. Çalışmalar devam ediyor. Hoca eksikleri gördükçe talebini bildirecek, biz de bu noktada gereken adımları atacağız' dedi.

Rıdvan Yılmaz'ın transferi ile ilgili gelen soruya ise Kocadağ, 'Rıdvan ile alakalı yeni teklifler de gelebilir. Rıdvan bizim gerçekten emek verdiğimiz, onun da Beşiktaş'a emek verdiği bir genç kardeşimiz. Onun için hayırlısı neyse, Beşiktaş için hayırlısı neyse o kararı vereceğiz. Şu an için yeni bir teklif gelmesi durumunda geçmiş teklifler gibi değerlendiririz, o noktada bir sıkıntı yok' cevabını verdi.

'İNŞALLAH ŞAMPİYONLUK YOLUNDA İLERLEYECEĞİZ HEP BERABER'

Taraftarlara da mesaj gönderen Kocadağ, 'Avrupa'nın birçok yerinden geldiler ve tribünleri oldurdular. Takımın arkasındalar her zaman. Bu noktada eksikliklerini hiçbir zaman hissettirmesinler bizlere. Bizim için ateşleyici bir güç oluyor bu. İnşallah şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz hep beraber' şeklinde konuştu.