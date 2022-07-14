Son dakika haber: Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao takımı için mücadeleye hazır Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haber: Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao takımı için mücadeleye hazır Açıklaması

14.07.2022 17:02
Son dakika haber: Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao takımı için mücadeleye hazır Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao, sarı-lacivertli formayla sonuna kadar savaşacağını söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao, sarı-lacivertli formayla sonuna kadar savaşacağını söyledi.

Transferinin açıklanmasının ardından FB TV'ye açıklamada bulunan Brezilyalı orta saha, "Çok mutluyum. Umarım hedeflerimize ulaşacağız. Hem ben hem de Fenerbahçe hepimiz, hep beraber mutlu olacağız. Her top, her maç için sonuna kadar savaşacağım. Bu kulüp için hayatımı ortaya koyacağım. Canımı vermeye geldim ve umarım çok başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

Arao'nun transferiyle ilgili konuşan kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ise Brezilyalı oyuncuyu uzun süredir takip ettiklerini dile getirdi.

Willian Arao transferinin kendisi için özel olduğuna dikkati çeken Baki, "Çünkü kendisini 2019 yılında Brezilya'da canlı izleme fırsatı bulmuştum. Aradan 3 sene geçti, Jesus hocamızın transfer listesindeki ilk 2-3 oyuncudan bir tanesiydi, genel transfer listesinden bahsediyorum. Hiç de kolay bir transfer olmadı. Ama günün sonunda kendisinin de tutkulu bir şekilde Fenerbahçe'ye gelmeye çalışmasıyla, bizim bu dik duruşumuzla, ısrarımızla işi bitirdik. Artık bugün itibarıyla Fenerbahçe'mize hayırlı olsun. Çok iyi bir karakteri kadromuza kattık. İyi futbolcu olmasının ötesinde özel bir karakter aldık." değerlendirmesinde bulundu.

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Brezilyalı orta saha Fenerbahçe'de! Willian Arao resmen açıklandı Brezilyalı orta saha Fenerbahçe'de! Willian Arao resmen açıklandı Brezilyalı futbolcu Willian Arao resmen Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Willian Arao resmen Fenerbahçe'de
Kaynak: AA

Fenerbahçe, Willian, FB TV, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber: Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao takımı için mücadeleye hazır Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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