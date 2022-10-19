Muğla spor haberleri... Fethiye'de 22. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı - Son Dakika
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Muğla spor haberleri... Fethiye'de 22. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı

19.10.2022 19:08

Muğla haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali gerçekleştiriliyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali gerçekleştiriliyor.

Fethiye Belediyesinin öncülüğünde ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen festivalin açılış töreni, Belcekız sahilinde yapıldı.

Organizasyona 48 ülkeden yaklaşık 850 yamaç paraşütçünün yanı sıra, dünyanın en iyi akrobasi sporcuları da katıldı.

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Ali Yüksel açılış töreninde, Fethiye'nin dünyanın en iyi havacılık destinasyonuna sahip olduğunu kaydetti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da festivali salgın harici 22 yıldır devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını, son verilere göre 1 Ocak ile 30 Eylül döneminde ilçenin 1 milyon 200 bin turist ağırladığını dile getirdi.

Sezonda otellerin çoğunun yüzde yüz doluluklara ulaştığını vurgulayan Karaca, tesislerde yoğunluğun kasım sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Törene, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, Türk Hava Kurumu pilotları tarafından paramotor ve yelken kanat gösterisi yapıldı. Yamaç paraşütü pilotları tarafından gökyüzüne barış için yüzlerce kırmız beyaz balon bırakıldı.

23 Ekim'de sona erecek festival kapsamında base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri, ücretsiz halk uçuşları yapılacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Muğla spor haberleri... Fethiye'de 22. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı - Son Dakika

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