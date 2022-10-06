Son dakika haber! SPOR Fransız polisinden, Trabzonspor taraftarlarına tepki çeken arama - Son Dakika
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Son dakika haber! SPOR Fransız polisinden, Trabzonspor taraftarlarına tepki çeken arama

06.10.2022 21:28

Son dakika haberler... Fransız polisinden, Trabzonspor taraftarlarına tepki çeken aramaSelay SAYKAL / TRABZON,(DHA)- UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3'üncü maçında Trabzonspor'un Monaco'ya konuk olduğu maç öncesinde Fransız güvenlik güçlerinin bordo mavili taraftarları köpekle araması tepki çekti.

Fransız polisinden, Trabzonspor taraftarlarına tepki çeken arama

Selay SAYKAL/ TRABZON,(DHA)- UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3'üncü maçında Trabzonspor'un Monaco'ya konuk olduğu maç öncesinde Fransız güvenlik güçlerinin bordo mavili taraftarları köpekle araması tepki çekti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H grubundaki rakibi Monaco ile karşı karşıya geldi. TSİ 19.45'te başlayan karşılaşma öncesinde maçı izlemek için II. Louis Stadyumu'na giden taraftarlara Fransız polisleri tarafından arama yapıldı. Stat girişinde güvenlik gerekçesiyle yapılan aramalara kurt köpekleri eşlik etti. Maça girmek için stat önünde bekleyen taraftarların sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.

YORUMLAR
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Trabzonspor: 3- 1 Trabzonspor: 3- 1 Futbol: UEFA Avrupa Ligi Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Kaynak: DHA

Trabzonspor, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber! SPOR Fransız polisinden, Trabzonspor taraftarlarına tepki çeken arama - Son Dakika

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