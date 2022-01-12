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Son dakika haber | Futbolda 2. Transfer ve Tescil Dönemi başladı - Son Dakika

Son dakika haber | Futbolda 2. Transfer ve Tescil Dönemi başladı

12.01.2022 11:31
Son dakika haber | Futbolda 2. Transfer ve Tescil Dönemi başladı

Son dakika spor haberi... Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi başladı.

Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi başladı. Ara transfer dönemi 8 Şubat'ta sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2021-2022 Futbol Sezonunda İkinci Transfer ve Tescil Dönemi bugün (12 Ocak 2022 Çarşamba) başladı. İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 8 Şubat 2022 tarihinde sona erecek. Futbolda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi ise 17 Haziran 2021 ile 8 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşmişti" denildi. - İSTANBUL

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Türkiye Futbol Federasyonu, Transfer, Futbol, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Futbolda 2. Transfer ve Tescil Dönemi başladı - Son Dakika Spor


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