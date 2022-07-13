Galatasaray Nef'in yeni transferi 2017'de NBA Yaz Ligi'nde forma şansı bulsa da NBA'e seçilemeyince kariyerini Sırbistan ve Adriyatik Ligi takımlarından MEGA Basket'te sürdürdü. 2017-2018 sezonunda Kızılyıldız forması giyen Ennis, bir sonraki sezon İspanya'nın Zaragoza takımına transfer oldu. 2018-19 sezonunu bir başka İspanyol ekibi MoraBanc Andorra 'da geçiren Ennis, 2019-2020 sezonu başında Fransa 'nın AS Monaco ekibinin kadrosunda yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haber... Galatasaray Nef, Kanadalı basketbolcu Dylan Ennis'i transfer etti - Son Dakika

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