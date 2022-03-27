Son dakika haber: Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

Norveç'te düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkek Milli Takımı dördüncü oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Tavşan'dan oluşan milli takım, müsabakayı 4. sırada tamamladı.

Öte yandan Gülşen Delen, Şeymanur Koca ve Elif Duygu Eren Kotoş'un yer aldığı 10 Metre Havalı Tüfek Büyük Kadın Milli Takımı, sıralama müsabakasını toplamda attıkları 931,5 puanla 16. sırada bitirdi.