Tiago Çukur, İstanbul'da

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İngiliz ekibi Watford'da oynayan milli futbolcu Tiago Çukur ile prensip olarak anlaşmıştı. 19 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Havalimanı'ndan çıkış yapan genç futbolcu daha sonra kendisini bekleyen kulüp yetkilileriyle alandan ayrıldı.

Kaynak: İHA

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