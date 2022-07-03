Son dakika haber... Körfez Kupası Kürek Yarışları'nda kazanan İzmit Sümerspor - Son Dakika
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Son dakika haber... Körfez Kupası Kürek Yarışları'nda kazanan İzmit Sümerspor

03.07.2022 10:47
Son dakika haber... Körfez Kupası Kürek Yarışları'nda kazanan İzmit Sümerspor

Son dakika haberi... Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği Körfez Kupası Kürek Yarışları'nda kazanan İzmit Sümerspor oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği Körfez Kupası Kürek Yarışları'nda kazanan İzmit Sümerspor oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kürek Federasyonu işbirliğinde 2 Temmuz Cumartesi günü Sekapark Uçurtma Tepesi'nin sahil kesiminde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Körfez Kupası Kürek Yarışları yapıldı. 13 kulüp ile 8 kategoriden oluşan Türkiye Kürek Federasyonu üzerinden kayıtların alındığı yarışlara 232 sporcu katıldı.

"Su sporunun başkenti yapacağız"

Yarışmalara katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kocaeli'yi su sporlarının başkenti yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Su sporlarının merkezi olma yolunda bu ve benzeri etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Körfez kupası kürek yarışlarına katılan sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kupa, İzmit Sümerspor'un oldu

Her kategoride dereceye giren ekiplere madalya, her kategoride yarışı birinci bitiren ekibe ise Kocaeli Körfez Kupası verildi. Türkiye Kürek Federasyonu'nun yarışma talimatına göre 12-a puanlama sistemi üzerinden değerlendirmenin yapıldığı organizasyonda ilk 6'ya giren ekipler sırasıyla 10, 7, 5, 3, 2, 1 puan aldı. Körfez kupasını, her kategoride birinci olan İzmit Sümerspor Kulübü aldı. Toplam 8 yarış sonrası en çok puan alan kulüp sıralamasına göre 1. İzmit Sümerspor kulübüne 3 çift çifte kürek, 2. olan Altınboynuz kulübüne 2 çift çifte kürek, 3. olan Fenerbahçe kulübüne de 1 çift çifte kürek ödül olarak verildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Körfez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber... Körfez Kupası Kürek Yarışları'nda kazanan İzmit Sümerspor - Son Dakika

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