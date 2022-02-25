Son dakika haber... Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nda Mubashar Ali'yi transferi - Son Dakika
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Son dakika haber... Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nda Mubashar Ali'yi transferi

25.02.2022 10:17
Son dakika haber... Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nda Mubashar Ali'yi transferi

Edinilen son dakika haberine göre Mamak Belediyesi Basketbol Takımı 2.13 boyundaki Finlandiyalı Mubashar Ali'yi renklerine bağladı.

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı 2.13 boyundaki Finlandiyalı Mubashar Ali'yi renklerine bağladı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) mücadele eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Finlandiyalı Mubashar Ali'yi transfer etti. Yeşil-beyazlılarda pivot olarak görev alacak olan 24 yaşındaki yetenek 2.13 boyu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nın ligde iyi bir başarı grafiği çizdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Şampiyonluk yolunda takımımıza ihtiyaç duyulan bölgelere takviyeler yapmaya devam ediyoruz. Sezon sonunda ipi göğüsleyen takımı olacağımıza yürükten inanıyor, sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA

Son dakika haber... Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nda Mubashar Ali'yi transferi

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Mamak Belediyesi, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nda Mubashar Ali'yi transferi - Son Dakika


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