Son dakika haber: Manchester derbisinde kazanan City

İngiltere Premier Lig'in 8'inci haftasında Manchester City, evinde konuk ettiği Manchester United'ı 6-3'lük skor ile mağlup etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan İngiliz derbisinde Manchester City, Manchester United'a büyük bir üstünlük kurdu. Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 8, 44, 72'nci dakikalarda Phil Foden ve 34, 37, 64'üncü dakikalarda Erling Haaland atarken Manchester United'ta ise goller 56'ncı dakikada yeni transfer Antony ile 84 ve 90+1'inci dakikada Anthony Martial'den geldi.

TARİHİN EN GOLLÜ MANCHESTER DERBİSİManchester City'nin Manchester United'ı 6-3 mağlup ettiği karşılaşma izleyenler tarihe tanıklık etti. Atılan 9 golün ardından karşılaşma, bir Manchester derbisinde en çok gol atılan karşılaşma ünvanını eline geçirdi.ERLING HAALAND'TAN BİR HAT TRICK DAHA

Manchester City'nin bu yaz transfer döneminde takıma kattığı Norveçli oyuncu Erling Haaland, City forması ile çıktığı son üç saha maçında hat-trick yapmayı başardı. Etkili oyununu goller ile süsleyen Haaland, Premier Lig'de 14 gole ulaşarak 14 kulüpten daha fazla gol atan oyuncu oldu. 22 yaşındaki oyuncu şimdiden City forması ile tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçta 17 gol atıp 3 asistlik yapma başarısı gösterdi.