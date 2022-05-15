Son dakika haber... Manisa FK sezonu kazasız tamamladı - Son Dakika

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Tuzlaspor'u 4-1 yenen Manisa Futbol Kulübü, sezonu rahat bitirdi. Tarihinde ilk kez bu sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden siyah-beyazlılar, bir dönem Play-Off'u zorlasa da kazasız maratonu tamamladı. Gelecek haftayı bay takım olarak geçirecek Manisa FK, 36 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Hanesine 49 puan yazdıran Ege ekibi 45 gol atıp, kalesinde 44 gol gördü. Manisa FK bu sezon 4 teknik adam değişikliğine gitti. Sezona geçen yıl takımı 2'nci Lig'de namağlup şampiyon yapan Serkan Özbalta ile başlayan Manisa Futbol Kulübü, 1 maçlığına Naci Şensoy ve ardından Turgay Altay'la yoluna devam etti. Ancak Altay'la da vedalaşan Manisa FK sezonu Levent Bayraktar ile bitirdi.

Futbolcularını tebrik eden Bayraktar, "İnançlıydık, düşündüklerimizi sahaya yansıttık, oyuncu grubuma mücadelesi için teşekkür ediyorum. İyi oyun oynadık, yüksek konsantrasyon, disiplin ve attığımız gollerle maçı bitirdik" diye konuştu.Gelecek haftayı müsabaka oynamadan bay geçecekleri için Tuzlaspor maçıyla ligi tamamladıklarını dile getiren Bayraktar, "Manisa FK, yeni bir kulüp olmasına ve bu ligde ilk kez yer almasına rağmen başarılı bir sezon geçirdi. Eğer kırılma anlarında ve önemli birkaç maçı 3 puanla bitirebilseydik, şu an Play-Off'un içinde yer alacaktık. Hedefimiz çok büyük, önümüzdeki süreçte herkes Manisa FK'yı çok daha iyi yerlerde görecek" ifadelerini kullandı.

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