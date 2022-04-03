Son dakika haber: Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen takımlar belli oldu - Son Dakika

Sigorta Shop Kadınlar 1'inci Ligi final etabı karşılaşmaları, bugün oynanan üçüncü gün karşılaşmalarının ardından sona erdi. Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelini ilk iki sırada tamamlayan İlbank ve Çukurova Belediye takımları, 2022-2023 voleybol sezonunda Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Bugün oynanan karşılaşmalarda İlbank, Adam Voleybol'u 3-1 mağlup ederken; Çukurova Belediye de Karşıyaka'yı 3-0 ile geçti. Alınan sonuçların ardından oluşan puan durumu şu şekilde;