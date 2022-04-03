Son dakika haber: Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen takımlar belli oldu - Son Dakika
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Son dakika haber: Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen takımlar belli oldu

03.04.2022 21:07
Son dakika haber: Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen takımlar belli oldu

Son dakika haberi: Sigorta Shop Kadınlar 1'inci Ligi final etabı karşılaşmaları, bugün oynanan üçüncü gün karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Sigorta Shop Kadınlar 1'inci Ligi final etabı karşılaşmaları, bugün oynanan üçüncü gün karşılaşmalarının ardından sona erdi. Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelini ilk iki sırada tamamlayan İlbank ve Çukurova Belediye takımları, 2022-2023 voleybol sezonunda Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Bugün oynanan karşılaşmalarda İlbank, Adam Voleybol'u 3-1 mağlup ederken; Çukurova Belediye de Karşıyaka'yı 3-0 ile geçti. Alınan sonuçların ardından oluşan puan durumu şu şekilde;

1-İlbank: 9 puan2-Çukurova Belediye: 6 puan3-Adam Voleybol: 3 puan4-Karşıyaka: 0 puanKarşılaşmaların ardından yapılan kupa töreninde, Sigorta Shop Kadınlar 1'inci Ligi final etabını şampiyonlukla tamamlayan İlbank takımına madalya ve kupalarını TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ile Sigorta Shop CEO'su Aydın Kaya takdim etti. Sigorta Shop Kadınlar 1'inci Ligi final etabını 2'ncilikle tamamlayan Çukurova Belediye takımına ise kupa ve madalyalarını, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert ile TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz takdim etti.

Son dakika haber: Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen takımlar belli oldu
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Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Çukurova, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen takımlar belli oldu - Son Dakika


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