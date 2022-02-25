Son dakika haber: Nazilli Belediyespor'da Yelkovan bıraktı, kongre kararı alındı - Son Dakika

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maçtır galip gelemeyip Play-Off hedefinin gerisinde kalan Nazilli Belediyespor'da şok gelişmeler yaşandı. Siyah-beyazlılarda Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde düzenlenen yönetim kurulu toplantısında Başkan Soner Yelkovan görevi bırakırken, olağanüstü genel kurul kararı alındı. Yönetiminde 6 kişinin istifasıyla başlayan kriz kulübü olağanüstü genel kurula götürdü. Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın da katıldığı toplantıda istifa eden isimler yer almadı. Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, oy birliğiyle alınan kararda görevi bıraktığını söyledi. Yelkovan, "Arkadaşlarımızın fikirlerini aldık. Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan da toplantımıza katıldı. Buradan kendisine teşekkür ederim. Gelinen noktada yönetim kurulundaki arkadaşların oy birliğiyle olağanüstü genel kurul kararı aldık. Nazilli Belediyespor için hayırlı olsun. Olağanüstü genel kurula kadar desteklerimiz devam edecek. Daha sonra gelen arkadaşlara Nazilli Belediyespor bayrağını daha yukarılara çıkarmaları için desteğimiz olacaktır. Hayırlısı olsun. Nazilli için en iyisini yapmaya çalıştık. Görevimiz buraya kadarmış" dedi. Olağanüstü kongre 14 Mart Pazartesi günü, yeterli çoğunluk sağlanamazsa ise 21 Mart Pazartesi günü yapılacak.

