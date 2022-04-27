Son dakika haber... Onur Bulut: "Maça kazanmak için çıkacağız" - Son Dakika
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Son dakika haber... Onur Bulut: "Maça kazanmak için çıkacağız"

27.04.2022 20:38
Son dakika haber... Onur Bulut: "Maça kazanmak için çıkacağız"

Son dakika haberleri... Kayserispor'un başarılı futbolcusu Onur Bulut, evlerinde oynayacakları Beşiktaş maçına kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Kayserispor'un başarılı futbolcusu Onur Bulut, evlerinde oynayacakları Beşiktaş maçına kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

Onur Bulut: "Maça kazanmak için çıkacağız"

Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayserispor'un başarılı futbolcusu Onur Bulut, "Evimizde oynuyoruz. Her maçı olduğu gibi bu maça da kazanmak için çıkacağız. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Trabzonspor maçına da özgüvenli gitmek istiyoruz. O yüzden önümüzdeki 2 maçı da kazanmaya çalışacağız" dedi.

Talha Sarıaslan: "Elimden geleni yapacağım"

Kayserispor'un genç yıldızı Talha Sarıaslan ise, "Gol krallığında şu anda zirvedeyim. Bu sadece benim değil, bütün U-19 takımının sayesinde oldu. Onlar olmasa ben gol krallığında zirvede olamazdım. Hikmet Hocam da şans verirse ben elimden geleni yapacağım. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu maçın hazırlıklarına başladık. Takım olarak moralimiz gayet iyi. Bu maça iyi bir şekilde hazırlanmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Son dakika haber... Onur Bulut: Maça kazanmak için çıkacağız
Son dakika haber... Onur Bulut: Maça kazanmak için çıkacağız
Son dakika haber... Onur Bulut: Maça kazanmak için çıkacağız
Son dakika haber... Onur Bulut: Maça kazanmak için çıkacağız
Son dakika haber... Onur Bulut: Maça kazanmak için çıkacağız
Son dakika haber... Onur Bulut: Maça kazanmak için çıkacağız
Son dakika haber... Onur Bulut: Maça kazanmak için çıkacağız

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Onur Bulut: 'Maça kazanmak için çıkacağız' - Son Dakika


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