Son dakika haber! Sanayi Yıldızspor iç transferde 4 oyuncu ile anlaştı - Son Dakika
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Son dakika haber! Sanayi Yıldızspor iç transferde 4 oyuncu ile anlaştı

28.06.2022 12:36
Son dakika haber! Sanayi Yıldızspor iç transferde 4 oyuncu ile anlaştı

Son dakika haber: Bölgesel Amatör Lig ekibi Manisa Sanayi Yıldızspor, iç transferde anlaşma sağladığı Emre Ülkü, Oktay Günaydın, Serkan İlgün ve Hüseyin Demiruz ile sözleşme imzaladı.

Bölgesel Amatör Lig ekibi Manisa Sanayi Yıldızspor, iç transferde anlaşma sağladığı Emre Ülkü, Oktay Günaydın, Serkan İlgün ve Hüseyin Demiruz ile sözleşme imzaladı.

İmza törenine Başkan Erhan Yıldız, yönetim kurulu üyeleri Ramazan Yıldız, Yüksel Yıldız, Sportif Direktör Bülent Gökkaya ve oyuncular katıldı. Manisa Sanayi Yıldızspor'un başarısı için mücadele etmeye devam edeceklerini aktaran oyuncular, yeniden anlaşma sağladıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Kulüp Başkanı Erhan Yıldız ise, "İç ve dış transfer için adımlarımızı atıyoruz. Kısa zamanda transferi bitirmeyi hedefliyoruz. Anlaştığımız isimler var ve önümüzdeki günlerde açıklayacağız" diye konuştu.

Bülent Gökkaya Sportif Direktörlüğe getirildi

Öte yandan BAL temsilcisi Manisa Sanayi Yıldızspor'da Sportif Direktörlük görevine Bülent Gökkaya getirildi. Kulüp Başkanı Erhan Yıldız, sezon öncesi çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Geçen sezon takımımız başarılı bir sezon geçirdi. Bu başarıların önümüzdeki süreçte de devam edeceğine inanıyoruz. Hem Bülent hocamıza hem de kulübümüze hayırlı olsun" dedi. Son olarak Sportif Direktör Bülent Gökkaya ise, "Bu ailenin parçası olduğum için çok mutluyum. Bana bu görevi layık gören başta Başkanımız Erhan Yıldız'a ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Allah utandırmasın" şeklinde konuştu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Ramazan Yıldız, Gökkaya, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber! Sanayi Yıldızspor iç transferde 4 oyuncu ile anlaştı - Son Dakika

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