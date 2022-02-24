Son dakika haber... Satranca 5 yaşında başladı, 8 yılda milli takıma yükseldi - Son Dakika

Osmaniye'de 5 yaşında başladığı satrançta çok sayıda başarıya imza atan ve 8 yılda kazandığı puanlarla yaşıtları arasında dünya 11'inciliğine yükselen 13 yaşındaki Hüseyin Said Deveci, Satranç Milli Takımı formasıyla uluslararası dereceler hedefliyor.

Yaklaşık 8 yıldır gönül verdiği satrançta ulusal ve uluslararası turnuvalara katılarak çeşitli başarılar elde eden Hüseyin Said Deveci, geçen yıl kasım ayında da Türkiye ikincisi oldu.

Bu sonuçla ay-yıldızlı formayı giymek için gerekli puanı aşan Hüseyin Said, milli takıma davet edildi.

Deveci: "Aldığım puanlar beni dünya 11'incisi yaptı"

Hüseyin Said Deveci, AA muhabirine, satranca 5 yaşında başladığını, bu sporu annesine de öğrettiğini ve antrenmanları birlikte yaptıklarını söyledi.

İlerleyen süreçte turnuvalara katılmaya başladığını ve yer aldığı ilk yerel organizasyonda 3'üncü olduğunu belirten Hüseyin Said, "Daha sonra başka turnuvalara da katılarak kendimi geliştirdim. En son Balıkesir'de düzenlenen turnuvaya katıldım. Burada amacım sıralamaya girebilmekti. Kazandığım puanlarla yaş kategorisinde Türkiye 2'ncisi olmayı başardım. Aldığım puanlar beni dünya 11'incisi yaptı. Bundan sonraki amacım başarılarımı devam ettirerek 'FIDE ustası' (Dünya Satranç Federasyonu tarafından verilen unvan) olmaktır. En büyük hedefim, zor olsa da dünya şampiyonluğu." diye konuştu.

Milli formayı giymenin en büyük hayali olduğunu anlatan Hüseyin Said, "Milli takıma seçildim, listede adım çıktı. Emeklerimin karşılığını almak çok güzel bir duygu. Milli takım bir kamp yapacak ve ben de bu kampa katılacağım. Kampta kendimi geliştireceğime inanıyorum. Ülkemi en güzel şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Hedefim şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Said, bu sporun kendisine katkısına değinerek, "Satranç, hayatımda çok şeyi değiştirdi. Ders yönünden baktığınızda, az çalışıp çok iş yapabiliyorsunuz. Mesela 7'nci sınıftayken çok ders çalışmıyordum ama denemelerde birinci oluyordum. Satranç ek bir katkı sağlıyor. Daha çabuk kavrayabiliyorsunuz. Dikkatinizi bir noktaya yoğunlaştırabiliyorsunuz. Bu da çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Baba Yunus Deveci ise oğlunun milli takıma seçilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini aktararak, " Oğlum, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen turnuvalara katılarak başarı elde etti. Satranç sabır işidir. Zamanla kendisini geliştirdi. Ailesi olarak ona inanıyor, güveniyoruz. Eminim ileride satrançta daha büyük başarılar elde edecek." şeklinde görüş belirtti.