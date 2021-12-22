Son dakika haber: Şehit Evren Kara'nın adını gururla yaşatıyorlar

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2021-2022 Okul Sporları faaliyet programında yer alan okullar arası gençler grekoromen ve serbest güreş il birinciliği müsabakalarında Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bu sene de Manisa şampiyonu oldu. Adını 'Şehit Evren Kara'dan alan Alaşehir Mesleki Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri 5 yıldır Manisa'da minderin tozu atmaya devam ediyor.

Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güreş Takımı öğrencileri Manisa'da düzenlenen güreş müsabakasında takım halinde şampiyon oldu.

Alaşehir Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından açılan Güreş Kursuna katılan Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bu sene de takım halinde Manisa Şampiyonu oldu.

Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldıkları 2021-2022 Okul Sporları faaliyet programında yer alan okullar arası gençler grekoromen ve serbest güreş il birinciliği müsabakalarında takım halinde şampiyon olurken, Grekoromen stilde; 67 kiloda birinci Feyzullah Aladağ, 77 kiloda birinci Polat Dursun, 82 kiloda birinci Abdullah Kaan Altınkaynak, 87 kiloda birinci Mustafa Yıldırım, 97 kiloda birinci Samet Ulu, 55 kiloda ikinci Yaşar Can Kerman, 59 kiloda ikinci Sedat Polat, 63 kiloda ikinci Muhammed Soyaslan, 77 kiloda ikinci Arif Soyaslan, 130 kiloda ikinci Furkan Ertürk, 72 kiloda üçüncü Emre Umutlu oldu.

Yapılan müsabakalar sonunda derece elde eden sporculara ve okul takımlarına madalyaları ve kupaları Okul Sporları Şube Müdürü Serhat Temur ve güreş antrenörleri tarafından verildi.

Müsabakalarla ilgili olarak açıklama yapan Manisa Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Özkan, "Kazandıkları şampiyonluktan dolayı öğrencilerimizi ve hocalarımızı kutluyorum. Gerek mesleki eğitim gerekse sportif alanda öğrencilerimiz çok başarılı bir dönem geçirmekteler. Uzun yıllardır devam eden başarımızın bu senede şampiyonlukla taçlanması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir." şeklinde konuştu.

Alaşehir'in gururu olan güreşçiler, madalyaları ile birlikte Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'i makamında ziyaret etti. Güneş yaptığı açıklamada, "Sizleri kutluyorum, Alaşehir'in gururu oldunuz. Eğitim fırsat eşitliğini sağlamaktır. Çocuklarımıza fırsat verildiğinde neler yapabileceğini gösteren en güzel örneği sergilediniz. Başarınız ile hem bizleri gururlandırdınız, hem de küçüklerinize ve emsallerinize örnek oluşturdunuz. Öğretmenleriniz İsrafil Dündar, Recep Şehirlioğlu başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi. - MANİSA