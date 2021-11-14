Son dakika haber! TFF 3. Lig: Beyoğlu Yeniçarşı FK: 2 Kızılcabölükspor: 2

TFF. 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor, Beyoğlu Yeniçarşı FK'ya konuk oldu. Tüm gollerin ilk yarıda atılan maç, 2-2 beraberlik ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar:

3. dakika sol kanattan ceza sahası içine giren Kıvanç'ın sert şutunu kaleci Burak tokatladı. Altı pas içinde dönen topu tamamlayan Furkan Şamil fileleri havalandırdı. 0-1

21. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Kıvanç'ın sert şutu önce savunmaya sonra direğe çarparak oyun alanı dışına gitti.

31. dakikada Vedat'ın defansın arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Mehmet Kaan ceza sahası için kadar girdi ve plase bir vuruşla fileleri havalandırdı.0-2

36. dakikada defansın arkasına gönderilen topla kaleci ile karşı karşıya kalan Muhammet topu filelerle buluşturdu. 1-2

42. dakikada sol kanattan Yunus'un ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ergun kafayı vurdu ve top köşeden filelerle buluştu. 2-2

73. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa en son dokunan Mert'in şutunu kaleci Muzaffer güçlükle tokatladı.

82. dakikada Mustafa'nın pası ile sol çaprazda topla buluşan Furkan Şamil'in plase vuruşunu kaleci Burak tokatladı.

84. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Furkan Şamil'in pası ile ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Alpay'ın sert şutunu kaleci Burak güçlükle tokatladı.

87. dakikada ceza sahası dışından Onur'un sert şutunu kaleci Muzaffer güçlükle köşeden tokatladı.

89. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Alpay'ın sert şutunu kaleci Burak köşeden tokatladı.

Stat: Bayrampaşa Çetin Emeç

Hakemler : Serkan Pınar xx, Suat Fidan xx, Ömer Akman xx

Beyoğlu Yeniçarşı FK: Burak Kapan xx, Şemsettin Ender Kılıç xx, Muhammet Çetin xx, Ergun Cengiz xx (Bahadır Çiloğlu dk. 86 ?), Mertcan Aktaş xx, Selcan Pekkanlı xx, Ömer Faruk Yücel xx, Kubilay Yıldırım xx, Mutlu Güler xx(Metehan Mertöz dk. 72 xx), Yunus Özdemir xx (Mert Türkileri dk. 72 xx), Tolunay Yurtseven x (Onur Alkan dk. 61 xx)

Yedekler: Emre Tümler, Emre Çölgeçen, Gökhan Günel

Teknik Direktör: Oktay Akgül

Kızılcabölükspor : Muzaffer Sarıibrahim xx, Adem Aydın xx, Yunus Emre Karakaya xx, Ali Aydın xx, Vedat Saygı xx, Özgür Kedikli xx (Mehmet Akif Şerifoğlu dk. 78 xx), Can Bayırkan xx, (Tevfik Şanver dk. 72 xx), Alpay Eroğlu xx, Furkan Şamil Çetin xx, (Mustafa Acar dk. 88 ?), Kıvanç Salihoğlu x, (Mustafa Altun dk. 46 xx), Mehmet Kaan Türkmen xx

Yedekler: Enes Akgün, Fatih Cin, Sami Can Özkan

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Goller: Furkan Şamil Çetin (dk. 3), Mehmet Kaan Türkmen (dk. 31)(Kızılcabölükspor), Muhammet Çetin (dk. 36), Ergun Cengiz (dk. 42) (Beyoğlu Yeniçarşı FK)

Sarı Kartlar: Alpay Eroğlu, Mustafa Altun (Kızılcabölükspor), Yunus Özdemir, Tolunay Yurtseven, Ömer Faruk Yücel, Burak Kapan, Selcan Pekkanlı (Beyoğlu Yeniçarşı FK) - DENİZLİ