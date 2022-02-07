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Son dakika haberi... Afrika Uluslar Kupası'nı Senegal kazandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Afrika Uluslar Kupası'nı Senegal kazandı

07.02.2022 01:04
Son dakika haberi... Afrika Uluslar Kupası'nı Senegal kazandı

Gelen son dakika haberlerine göre Senegal Milli Futbol Takımı, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz biten maçta Mısır'ı penaltılarda 4-2 yenerek 33. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon oldu.

Senegal Milli Futbol Takımı, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz biten maçta Mısır'ı penaltılarda 4-2 yenerek 33. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon oldu.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın finali, Kamerun'un başkenti Yaounde'deki Olembe Stadı'nda yapıldı.

Finalde, 2002 ve 2019 finalisti Senegal ile sonuncusu 2010'da olmak üzere 7 şampiyonluğu bulunan Mısır karşı karşıya geldi.

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz, cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti.

Mısır'da Galatasaraylı Mustafa Muhammed, Senegal'de ise Aytemiz Alanyaspor'dan Diedhiou ilk 11'de sahaya çıktı.

Senegal, sol kanattan ceza sahasına giren Ciss'in, Abdelmonem'in darbesiyle yerde kalması sonucu 4. dakikada penaltı kazandı. Mısır kalecisi Gabaski, 7. dakikada topun başına geçen Mane'nin şutunu kurtardı.

36. dakikada ilginç bir olay yaşandı. Hakem Victor Gomes, ısrarla itiraz eden Mısırlı Salah'a tepkisini, düdüğü ve kartlarını uzatıp maçı yönetmesini teklif ederek gösterdi.

Senegal'in yüzde 56 oranında topa sahip olduğu mücadelenin 90 dakikası golsüz tamamlandı ve uzatmalara gidildi.

Uzatmalarda da daha etkili olan taraf Senegal, 91, 100 ve 115. dakikada Dieng ile gole yaklaştı ancak kaleci Gabaski gole izin vermedi.

Eşitlik 120 dakika sonunda da bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Senegal, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Afrika Uluslar Kupası'nı Senegal kazandı - Son Dakika Spor


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