Son dakika haberi... Altay artık kazanmak istiyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Manisa FK ile 1-1 berabere kalarak düşme hattından kurtulamayan Altay'da Sportif Direktör Tuna Üzümcü, "Bu beraberliklerin yanına galibiyet koymamız gerekiyor" dedi.

Son 6 karşılaşmada sadece 1 kez yenildiklerini, 4 beraberlik, 1 de galibiyet aldıklarını hatırlatan Tuna Üzümcü, "Kaybetmemek güzel ama galibiyet almak lazım. Keyfimiz yerinde değil. Zorlu bir periyottan çıktık. Takım ritmini yakaladı derken eksiklerle mücadele etmeye başladık" diye konuştu.

Çok geniş bir kadroya sahip olmadıklarını, sakat ve cezalıların kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Sportif Direktör Üzümcü, tedavileri süren Tolga, Zeki, Özgür ve Deniz gibi isimlerin dönüşüyle daha iyi futbol izleteceklerini belirterek, "İlerleyen haftalarda sürecin lehimize işleyeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.Ligde cumartesi günü evinde Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek 7 puanlı Altay, 9 puanı bulunan rakibini mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor.KUPADA RAKİP EFELER 09ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Altay, yarın evinde 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 SFK ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Bilet fiyatları numaralı 20, maraton 10, VIP B 200, VIP A-C 100 TL olarak belirlendi. Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu 'nun fazla forma şansı bulamayan genç oyuncuları sahaya süreceği öğrenildi.ALTAY-BEŞİKTAŞ KADINLAR MAÇINDA TAŞLI OLAYKadınlar Futbol Süper Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Altay, evinde Beşiktaş 'a 6-0 mağlup olurken, Kemalpaşa Ören Stadı'nda oynanan müsabakada Beşiktaşlı taraftarlar sahayı taş yağmuruna tuttu. Beşiktaşlı fanatiklerin ev sahibi seyircilerin oturduğu tribünde yer alan Altay bayrağını indirmek istediği iddiasıyla arbede yaşandığı belirtildi. Olaylar nedeniyle hakem ve oyuncular soyunma odasına giderken, müsabaka yaklaşık 1 saat durdu. Protokol tribünündeki Altay Başkanı Ayhan Dündar ve yanındakilere de taş atıldığı bildirildi. Jandarma ekipleri olayları yatıştırırken, karşılaşma sahadaki taşların toplanmasının ardından devam etti.

- İzmir