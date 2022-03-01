Son dakika haberi... Antalyaspor'dan şehit Eren Bülbül ile Özkan Sümer'in mezarlarına ziyaret - Son Dakika
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Son dakika haberi... Antalyaspor'dan şehit Eren Bülbül ile Özkan Sümer'in mezarlarına ziyaret

01.03.2022 18:14
Son dakika haberi... Antalyaspor'dan şehit Eren Bülbül ile Özkan Sümer'in mezarlarına ziyaret

Son dakika haberleri: Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yöneticiler, şehit Eren Bülbül ile Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer'in mezarlarını ziyaret etti.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yöneticiler, şehit Eren Bülbül ile Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer'in mezarlarını ziyaret etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Antalyaspor kafilesiyle kente gelen Kulüp Başkanı Çetin ve yönetici Aytaç Altay ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan'ın, şehit Eren Bülbül'ün Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki kabri ile Özkan Sümer'in aynı ilçedeki mezarına ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Çetin ve beraberindekilerin, Maçka kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e de taziyelerini ilettiği belirtildi.

Son dakika haberi... Antalyaspor'dan şehit Eren Bülbül ile Özkan Sümer'in mezarlarına ziyaret
Son dakika haberi... Antalyaspor'dan şehit Eren Bülbül ile Özkan Sümer'in mezarlarına ziyaret
Son dakika haberi... Antalyaspor'dan şehit Eren Bülbül ile Özkan Sümer'in mezarlarına ziyaret

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Antalyaspor, Özkan Sümer, Eren Bülbül, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Antalyaspor'dan şehit Eren Bülbül ile Özkan Sümer'in mezarlarına ziyaret - Son Dakika


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