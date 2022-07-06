Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Jackson Muleka'nın transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika

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