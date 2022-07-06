Beşiktaş, Jackson Muleka'nın transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Jackson Muleka'nın transferi için görüşmelere başladı

06.07.2022 16:09
Beşiktaş, Jackson Muleka'nın transferi için görüşmelere başladı

Beşiktaş Kulübü, futbolcu Jackson Muleka'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, futbolcu Jackson Muleka'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Geçen sezon şubat ayından itibaren Kasımpaşa'da kiralık forma giyen 22 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet, 14 maçta 12 gol attı.

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Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Jackson Muleka'nın transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika

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