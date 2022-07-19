Son dakika haberi: Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Nantes'a transfer oldu

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Fransa 1. Lig ekiplerinden Nantes'a transfer oldu.
Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki forvetin kiralık olarak transferi konusunda Fransız ekibiyle anlaşmaya varıldı.
Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunun devre arasında Mısır'ın Zamalek Kulübünden kiraladığı ve geçen hafta bonservisini aldığı Mustafa Muhammed, bugün Fransa'ya gidecek.
Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.
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