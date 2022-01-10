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Son dakika haberi! Kayserispor Altay karşısında ilk kez kazandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kayserispor Altay karşısında ilk kez kazandı

10.01.2022 09:29
Son dakika haberi! Kayserispor Altay karşısında ilk kez kazandı

Son dakika haberler: Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde oynadığı Altay maçlarında ilk kez kazandı.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde oynadığı Altay maçlarında ilk kez kazandı.

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında sahasında Altay ile karşılaşan Yukatel Kayserispor 3 puanı hanesine yazdırdı. Mustafa Pektemek'in attığı golle galibiyete erişen sarı kırmızılılar, tarihinde ilk kez Altay ile oynadığı bir Süper Lig maçını kazandı. Bu maçtan önce oynadığı 9 maçta 5 yenilgi 4 beraberlik alan sarı kırmızılılar, ilk galibiyetini de Kadir Has Stadı'nda aldı.

Yukatel Kayserispor ile Altay arasında oynanan 10 maç ve neticeleri şöyle:

1973/1974 Altay-Kayserispor 0-0

1973/1974 Kayserispor-Altay 0-0

1974/1975 Kayserispor-Altay 1-1

1974/1975 Altay-Kayserispor 2-0

1979/1980 Kayserispor-Altay 0-0

1979/1980 Altay-Kayserispor 2-0

1985/1986 Kayserispor-Altay 0-1

1985/1986 Altay-Kayserispor 2-1

2021/2022 Altay-Kayserispor 3-0

2021/2022 Kayserispor-Altay 1-0 - KAYSERİ

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Spor Toto Süper Lig, Mustafa Pektemek, Kayserispor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Kayserispor Altay karşısında ilk kez kazandı - Son Dakika Spor


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