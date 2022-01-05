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Son dakika haberleri... Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal ambulans uçakla İstanbul'a getirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

05.01.2022 07:11

Son dakika haberler: KATAR'ın başkenti Doha'da, Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş'lı futbolcu Rachid Ghezzal ve bir kulüp personeli ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

KATAR'ın başkenti Doha'da, Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş'lı futbolcu Rachid Ghezzal ve bir kulüp personeli ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'na inen ambulans uçaktan alınan futbolcu ve personel, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Katar'ın başkenti Doha'da bugün TSİ 20.45'te oynanacak maç öncesi Beşiktaş'ın kafilesinde yer alan oyunculardan Ghezzal ve bir kulüp personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Kafile Doha'ya indiğinde Katar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından otelde yapılan testler sonucu Rachid Ghezzal'da pozitif bulgulara rastlandı. Mehmet Topal'ın da semptomlarının artması üzerine tecrübeli futbolcu takımdan izole edildi.Ghezzal ve kulüp çalışanı için giden TC-RSB kuyruk numaralı ambulans uçak Katar'dan saat 00.00 sıralarında havalandı. Ghezzal ve kulüp personelinin de içinde bulunduğu uçak sabah 06.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Uçaktan alınan Ghezzal ve kulüp personeli, hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Son dakika haberleri... Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Son dakika haberleri... Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Son dakika haberleri... Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Son dakika haberleri... Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Son dakika haberleri... Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Son dakika haberleri... Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Son dakika haberleri... Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
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Rachid Ghezzal, Koronavirüs, Ambulans, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal ambulans uçakla İstanbul'a getirildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal ambulans uçakla İstanbul'a getirildi - Son Dakika
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