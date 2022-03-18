Son dakika haberi... Lütfü Savaş, D-Smart'ın konuğu olacak - Son Dakika
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Son dakika haberi... Lütfü Savaş, D-Smart'ın konuğu olacak

18.03.2022 12:59
Son dakika haberi... Lütfü Savaş, D-Smart'ın konuğu olacak

Bir son dakika haberine göre Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, 19 Mart Cumartesi günü 14.30'da D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta yayınlanacak Futbol Smart programına katılacak.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, 19 Mart Cumartesi günü 14.30'da D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta yayınlanacak Futbol Smart programına katılacak.

D-Smart Süper Lig Kulüplerinin başkan ve teknik adamlarını ağırlamaya devam ediyor. 19 Mart Cumartesi günü 14.30'da Hatayspor'un onursal başkanı Lütfü Savaş, D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta yayınlanacak Futbol Smart programının canlı yayın konuğu olacak.

Hatayspor, Beşiktaş maçına nasıl hazırlandı, maçtan beklentileri neler? Avrupa kupaları için Hatayspor'un şansını nasıl görüyor? Hafta sonu Süper Lig ve Avrupa liglerinin konuşulduğu Futbol Smart programında Ömer Saraç ve Koray Durkal soracak, Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş yanıtlayacak. - İSTANBUL

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Lütfü Savaş, Hatayspor, D Smart, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Lütfü Savaş, D-Smart'ın konuğu olacak - Son Dakika


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