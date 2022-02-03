Üye Girişi
Son dakika haberi: Ordu'daki Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Vanlı Sporcular, 13 madalya kazandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Ordu'daki Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Vanlı Sporcular, 13 madalya kazandı

03.02.2022 11:18
Son dakika haberi: Ordu'daki Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Vanlı Sporcular, 13 madalya kazandı

Son dakika haberi... Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Takımı, Ordu'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 5 Türkiye birinciliği, 5 Türkiye ikinciliği ve 3 Türkiye üçüncülüğü kazanarak madalya aldı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Takımı, Ordu'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 5 Türkiye birinciliği, 5 Türkiye ikinciliği ve 3 Türkiye üçüncülüğü kazanarak madalya aldı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 20-25 Ocak 2022  tarihleri arasında Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks ekibi damgasını vurdu. 76 ilden 4 bin 300 sporcunun katılıdığı şampiyonada, Vanlı sporcular rakiplerini geride bırakarak, madalyaların sahibi oldu. Büyükler Full Contact kategorisinde Bedirhan Ersayar 51 kiloda, Gençler Light Contact kategorisinde 60 kiloda Reyhan Bıçakçı, gençler Light Contact kategorinde Sitav Ertaş 65 kiloda, küçükler Kick Light kategorisinde Mahammed Ali Sayın 32 kiloda ve Gençler Kick Light kategorisinde Soner Dilmaç 69 kiloda Türkiye birincisi gelerek altın matalyaların sahibi oldu. Şampiyanada Vanlı sporcular 5 Türkiye ikinciliği ve 3 Türkiye üçüncülüğüde aldı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, takım olarak yapılan kick boks şampiyonasında 13 madalya kazandıklarını belirterek, "İlimiz gençleri arasından çok yetenekli sporcular yetişiyor. Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvasına katılan sporcularımız farklı kategorilerde 5 Türkiye birinciliği, 5 Türkiye İkinciliği ve 3 Türkiye üçüncülüğü madalyasını ilimize kazandırdılar. İlimiz adına kick boks branşında başarılara imza atan bütün sporcularımızı ve antrenörlerimizi bir kez daha yürekten kutluyor, kendilerine bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyoruz" dedi.Kick Boks İl Temsilcisi Zeydin Sayın ise şampiyonada büyük başarılar elde ettiklerini ifade ederek,"Bizler, ilimizde her geçen yıl kick boks sporuna ilgiyi arttırdık. Şu an itibari ile 350'e yakın sporcumuz bulunuyor ve her geçen gün artan bu ilgi sayesinde ulusal çapta katıldığımız bütün turnuvalarda başarılar kazanarak spora verdiğimiz ciddiyet ve disiplini sergiliyoruz.

İlimizde sporcularımıza yakın ilgi ve desteklerinden dolayı başta; Van Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç'a, bizlerle birlikte sporcularımızın bu başarılara imza atmasında emeği oldukça fazla olan antrenör arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese sporcularım ve kick boks camiası adına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Son dakika haberi: Ordu'daki Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Vanlı Sporcular, 13 madalya kazandı
Son dakika haberi: Ordu'daki Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Vanlı Sporcular, 13 madalya kazandı
YORUMLAR
500

Kick Boks, Türkiye, Ordu, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Ordu'daki Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Vanlı Sporcular, 13 madalya kazandı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:17 AK Partili vekil "seçim sathındayız" deyince, Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Ne seçimi, ne alakası var
11:13 Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması gündem oldu
11:10 Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiasına Danla Bilic'ten yorum: Benden hızlısı mezarda
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Konseyi için: Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız
11:00 Bir hafta önce çocuğu olmuştu! Emre Karayel babasını kaybetti!
11:00 3 Şubat 2022 döviz kurları: Güne yükselişle başlayan dolar 13,57'den işlem görüyor
10:59 Türk balıkçıdan, teknesini taciz eden Yunan sahil güvenliğine sert tepki
10:52 Erdoğan'dan Kavala yorumu: AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bu bizi çok ilgilendirmiyor
10:48 Fatih Terim ve kızına beddua etmişti! 22 bin TL tazminat ödeyecek
10:47 Temel Karamollaoğlu'nun gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 11:31:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Ordu'daki Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Vanlı Sporcular, 13 madalya kazandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement