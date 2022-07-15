Suluova Belediyesi ile Amasya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen turnuva, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez , Suluova Kaymakamı Abdullah Şen ve Belediye Başkanı Fatih Üçok 'un vuruşuyla başladı.

Dünya futbol tarihi böyle bir penaltı görmedi! Hakem bile olduğu yerde donup kaldı

Kaynak: AA

Fatih Üçok, Suluova, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Son dakika haberi! Suluova'da 15 Temmuz Şehitleri Futbol Turnuvası düzenlendi - Son Dakika

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